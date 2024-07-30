В російському Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)

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Пожежа виникла на даху цеху з хімічною продукцією.

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві «НВО автоматики». Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, підприємство «НВО автоматики» загорілось сьогодні, 30 липня. Зауважимо, що підприємство займається виготовленням систем управління для космічних ракет.

За даними російських ЗМІ, горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 кв м і поступово розширюється.

Російське МНС повідомило, що покрівля цеху на площі 500 квадратних метрів вже обвалилася.

Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.

Раніше повідомлялося, що у міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт.  // Главком

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