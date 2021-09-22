В Росії під час технічного польоту розбився військовий літак Ан-26 — ЗМІ

На борту знаходилися шестеро членів екіпажу.

У Хабаровському краї Росії зник з радарів літак Ан-26, на борту якого знаходилися шестеро членів екіпажу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що літак пропав під час технічного польоту, в 40 кілометрах від Хабаровська. На його пошуки направили вертоліт.

У МНС Росії заявляють, що пошуки ускладнені поганою погодою.

За попередньою інформацією, літак Ан-26 розбився в Большехехцирському природному заповіднику, неподалік від аеропорту «Хабаровськ-Новий». // LB.ua