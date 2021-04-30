В России пять юных баскетболисток погибли в столкновении автобуса с «КамАЗом»

«Легковушка» опрокинула грузовик на микроавтобус

Одна из девочек, считавшаяся погибшей при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ставропольском крае, реанимирована. Об этом сообщают со ссылкой на источники ТАСС и Life. По имеющимся данным, экстренные службы подтверждают гибель пятерых детей – девочек 2008 и 2009 годов рождения.

Микроавтобус со школьницами направлялся из Волгограда в Черкесск, где дети должны были принять участие в соревнованиях. В районе поселка Ямки пассажирский транспорт столкнулся с «КамАЗом», также в ДТП пострадал ВАЗ «девятка».

Life сообщает, что «за несколько секунд до аварии… «девятка» пошла на обгон микроавтобуса», но на встречке был грузовик с асфальтом. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель легковушки не успел вернуться в свой ряд, задел «КамАЗ», который после этого опрокинулся на автобус с детской командой. Краевое УГИБДД подтверждает эти данные.

По имеющимся данным, девочки играли в волгоградской команде МБУ СШОР номер 2, в поездку они отправились в сопровождении тренера.

По данным краевого Минздрава, всего в автобусе находились два десятка человек, большинство — дети. Пострадали 16 человек, из них 13 — девочки-подростки.

По некоторым данным, поездка детей была организована с нарушениями: Волгоградская областная федерация баскетбола утверждает, что команду отправили вопреки запрету детским спортивным командам передвигаться на «маршрутках». Также сообщается, что спортшкола не подавала заявку на участие.

Возбуждено уголовное дело. // МК