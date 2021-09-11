В России взорвался еще один дом: уже найден третий погибший (фото)

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Представитель экстренных служб сообщил, что тело третьего погибшего при взрыве газа в доме под Ельцом найдено под завалами.

Сейчас на место трагедии прибыл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. А региональный главк СКР уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Третьего погибшего нашли после взрыва газа в доме под Ельцом

По данным следствия сегодня около часа ночи произошел взрыв бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность. В результате обрушения части дома погибли женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок. И сейчас было найдено тело пожилого мужчины. Поиски людей под завалами продолжаются, несмотря на угрозу обрушения конструкций.

Пострадали в результате инцидента шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. Она и еще четверо взрослых госпитализированы в больницы Ельца. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. // МК

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