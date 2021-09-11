В России взорвался еще один дом: уже найден третий погибший (фото)

Представитель экстренных служб сообщил, что тело третьего погибшего при взрыве газа в доме под Ельцом найдено под завалами.

Сейчас на место трагедии прибыл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. А региональный главк СКР уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия сегодня около часа ночи произошел взрыв бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность. В результате обрушения части дома погибли женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок. И сейчас было найдено тело пожилого мужчины. Поиски людей под завалами продолжаются, несмотря на угрозу обрушения конструкций.

Пострадали в результате инцидента шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. Она и еще четверо взрослых госпитализированы в больницы Ельца. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. // МК