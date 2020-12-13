В России женщина погибла, застряв на заборе вниз головой

В Башкирии женщина застряла в заборе. Так она провела всю ночь. Пострадавшую обнаружили только утром, к этому времени она уже замерзла до смерти.

О произошедшем стало известно вчера, 13 декабря.

Как рассказали очевидцы, всё произошло в деревне Дёме Чишминского района. Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел. В Следственном комитете подтвердили эту информацию.

— По факту обнаружения тела женщины органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, — отметили следователи. // UFA1.RU