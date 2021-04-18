В российском городке при пожаре в бане погибли женщина и двое детей

Ранее малышей изымали из семьи

Женщина и двое ее маленьких детей задохнулись вечером в субботу, 17 апреля, в загоревшейся бане в подмосковном Талдоме.

Как стало известно «МК», о пожаре на участке на улице Полевой стало известно в начале одиннадцатого вечера. Прибывшие пожарные обнаружили в горящей бане тела трех человек — в комнате на первом этаже нашли 35-летнюю хозяйку участка и ее дочь (девочке 2 года 8 месяцев), в комнате на втором этаже — маленького сына в коляске (мальчику год и 4 месяца). Все они задохнулись продуктами горения.

Проживала семья в бане, потому что дом был отключен от центрального газоснабжения за неуплату. Ранее женщина сдавала его в аренду мигрантам — сезонным рабочим, один из бывших жильцов заметил дым и вызвал пожарных.

На данный момент как причина пожара рассматриваются неисправность электропроводки и неисправность печного оборудования (трубы).

Примечательно, что ранее детей изымали из семьи за неисполнение матерью родительских обязанностей. Однако затем женщина закодировалась, прошла лечение у нарколога — и малышей в феврале этого года вернули в семью.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, прокуратура Московской области поручила талдомской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал талдомский городской прокурор Сергей Дементьев.