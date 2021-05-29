В Ровно пропал без вести малолетний мальчик (фото)
Максим Тюхтий в обед ушел со двора частного дома и о его местонахождении ничего не известно
В Ровно без вести исчез 11-летний Максим Тюхтий – полиция разместила информацию о его поиске в фейсбуке.
Известно, что мальчик с синдромом Дауна находился в частном доме один – в обеденное время вышел из дома в неизвестном направлении.
Максим был одет в красную футболку и шорты. Ростом парень 120 см, волосы темно-русые, глаза карие.
Всех, кто видел мальчика, просят обращаться по телефонам 067-420-64-75, 096-796-02-76 или 102. // СегодняTweet