В Ровно пропал без вести малолетний мальчик (фото)

Максим Тюхтий в обед ушел со двора частного дома и о его местонахождении ничего не известно

В Ровно без вести исчез 11-летний Максим Тюхтий – полиция разместила информацию о его поиске в фейсбуке.

Известно, что мальчик с синдромом Дауна находился в частном доме один – в обеденное время вышел из дома в неизвестном направлении.

Максим был одет в красную футболку и шорты. Ростом парень 120 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто видел мальчика, просят обращаться по телефонам 067-420-64-75, 096-796-02-76 или 102. // Сегодня