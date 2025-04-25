В селі Петранка 17-річний мотоцикліст з 15-річним пасажиром врізався у металевий забор

Аварія, у якій травмувався 17-річний керманич мотоцикла та його 15 – річний пасажир, сталася в селі Петранка, що на Рожнятівщині. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

24 квітня близько 20 години до Рожнятівського відділення поліції надійшло повідомлення про автопригоду. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Відомо, що 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «KOVI», не обрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги допустивши зіткнення з металевою огорожею.

Внаслідок автопригоди з травмами до лікувального закладу доставлено неповнолітнього водія та його 15 – річного пасажира.

У водія відібрано кров для проведення експертизи на факт вживання алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують, що право на керування мототранспортом дозволяється особам, які досягли 16 років, після отримання відповідного посвідчення водія. А також застерігають щодо недопущення порушень Правил дорожнього руху, дотримання швидкісного режиму, обов’язкового використання шоломів та інших захисних засобів. Бережіть себе та близьких.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини