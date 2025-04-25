В селі Слобідка Обухівського району загинув 19-річний мотоцикліст врізавшись в електроопору

Поліцейські Київщини розслідують обставини аварії, у якій загинув мотоцикліст на Обухівщині. Вчора, 24 квітня, о 11:35 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію в селі Слобідка.

За попередніми даними, кермувальник двоколісного на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

На жаль, внаслідок події 19-річний водій мототранспорту загинув до приїзду медиків.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області