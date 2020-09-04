В школе на Ровенщине отравились десятки учеников: открыто уголовное производство
В Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
По информации пресс-службы, сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, третьего сентября.
«Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили. По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение», — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Также работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.Tweet