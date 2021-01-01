В Славском десятки туристов застряли на подъемнике, идет спасательная операция

В пятницу, 1 января, в селе Славское Сколевского района Львовской области аварийно остановился подъемник — на нем застряли люди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Аварийная остановка кресельного подъемника канатной дороги произошла из-за неисправности на трансформаторной подстанции. Обслуживающий персонал пытается подключить электрогенератор.

Горно-спасательные подразделения ГСЧС проводят работы по снятию туристов с подъемника, на котором застряли 70 человек. По состоянию на 15:00 удалось снять 29 человек, в том числе пятерых детей. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»