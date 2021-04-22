В Славянске в результате отравления умер гражданин США и 6-летняя дочь его сожительницы

В Славянске выясняют обстоятельства смертельного отравления семьи.

Как сообщили в полиции Донецкой области, в результате отравления умер гражданин США и 6-летняя дочь его сожительницы, передает УНН.

По данным правоохранителей, трагедия вчера, 21 апреля, около 23.00. В полицию обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь, ведь дверь ее квартиры была заперта изнутри и на связь она не выходила.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики.

«В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и ее сожителя — гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений.

После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине», — говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти ребенка и мужчины — отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины