В смт Ємільчиному 22-річний мотоцикліст на «Shineray», врізався в авто «Hyundai Elantra», за кермом якого перебувала 19-річна місцева жителька

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 травня по вул. Незалежності в смт Ємільчиному. Попередньо, 22-річний житель місцевої громади, керуючи мотоциклом «Shineray», здійснював маневр обгону автомобіля «Hyundai Elantra», що їхав попереду. У результаті допустив зіткнення з легковиком, за кермом якого перебувала 19-річна місцева жителька.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. Йому надали допомогу, а також відібрали кров для аналізу на стан сп’яніння.

Слідчі відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Звягельського райвідділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція закликає водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись Правил дорожнього руху та особистої безпеки. Не виконуйте ризиковані маневри на дорозі. Дбайте про справність транспортного засобу.

Правоохоронці закликають водіїв двоколісників обов’язково використовувати захисні шоломи, виділяти себе на дорозі за допомогою спеціальних світлоповертальних елементів або хоча б світлого одягу. Не забувайте про ці елементарні заходи, що можуть врятувати ваше життя та здоров’я!

Звягельський районний відділ поліції