В столичной квартире в 30 квадратных метров обнаружили тысячу прописанных людей

Отметим, сейчас законодательных ограничений по количеству регистраций на площадь жилья — нет.

В Киеве обнаружили квартиру по улице Максима Берлинского, площадью около 30 кв м, в которой прописано более тысячи человек. Еще в одной квартире по улице Кудряшова – 740 человек.

Как рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов на своей странице в Facebook, подобных «густонаселенных» квартир в Киеве больше сотни. Столичные власти планируют в ближайшее время проверить все подобные квартиры-муравейники, где зарегистрировано аномальное количество людей.

«Это отдельный, полулегальный бизнес. Его следствие для государства — увеличение нелегальных мигрантов, узаконивание иностранных криминальных элементов и предоставление им права постоянного проживания в Украине, а также запись в «киевляне» жителей других регионов. Дети этих жителей занимают места ваших малышей в детских садах и школах. Они получают социальные, медицинские и транспортные льготы. Создают дополнительную нагрузку на местный бюджет. Их голоса используются для манипуляций на выборах», – рассказал заместитель Кличко.

Кроме того, такие регистрации делают невозможным мобилизацию призывников. Местные власти планируют это прекратить, однако есть юридические нюансы — законодательных ограничений по количеству регистраций на площадь жилья – нет, как и нормы, которая бы обязывала человека там проживать.

«Выход — общая отмена института регистрации (прописки) и привязка всех административных сервисов к фактическому месту жительства, – считает столичный чиновник. — Пока законодатель это не урегулировал, будем действовать по-другому. Киевская городская государственная администрация договорилась вместе со Службой безопасности Украины, Государственной миграционной службой и налоговыми органами организовать совместные точечные «удары» по местам массовой регистрации».

В частности, столичная власть проверит:

сколько по таким адресам зарегистрировано детей и фактически ли они проживают там вместе с родителями;

получают ли владельцы таких квартир пособие по безработице;

платят ли жильцы этих квартир налоги за свою фактическую деятельность, а их хозяева — за предоставление своих услуг, или за предоставление в аренду имущества;

рассчитываются ли все эти жители за коммунальные услуги, например, по вывозу мусора;

проживают ли фактически по этим адресам иностранные «гости», имеющие соответствующие виды.

«К тому же мы начинаем активную разъяснительную работу среди населения – адреса всех этих квартир уже развешаны в каждом ЦПАПе города и вскоре будут у директоров всех школ и детсадов Киева», – резюмировал Усов. // УНИАН