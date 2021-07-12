В столичной квартире загорелись заряжавшиеся электросамокаты: пострадал мужчина

В понедельник, 12 июля, в Оболонском районе Киева по адресу улица Героев Сталинграда, 6, загорелись электросамокаты. Транспортные средства стояли на подзарядке в квартире.

Сообщение о пожаре поступило в 9:44. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

Как сообщили спасатели, в коридоре одной из квартир на 7-этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамокатов. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартире, они самостоятельно покинули помещение.

В 10:22 пожар пожарные ликвидировали. До прибытия спасателей, мужчина 1986 года рождения, обратился к медикам. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

В результате возгорания сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Причины и обстоятельства данного происшествия будут устанавливаться правоохранителями.