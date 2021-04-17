В столкновении трактора и легковушки на Харьковщине погиб водитель авто (фото)

На автодороге “Харьков-Волчанск” не разминулись “Volkswagen” и трактор, водитель легковушки погиб.

Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария с участием автомобиля “Volkswagen” и трактора “JCB” произошел 16 апреля в 14:40 на автодороге “Харьков-Волчанск” возле села Слободское. Предварительно установлено, что водитель выехал на встречную полосу движения для обгона и, не учтя расстояние, столкнулся с трактором, который двигался навстречу.

В результате аварии 32-летний водитель автомобиля погиб на месте.

Информация зарегистрирована в Едином учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.