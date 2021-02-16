В Сумах горе-мамаша оставила 2-летнюю дочь на немощного свекра

На линию 102 поступило сообщение одного из жителей Сум о том, что его невестка оставила у него своего ребенка.

Работники ювенальной превенции Сумского районного управления полиции сразу же выехали по указанному в сообщении адресу.

Во время общения с заявителем полицейские установили, что невестка оставила у него двухлетнюю дочь и пообещала вернуться через несколько дней. Однако уже в течение трех дней она не выходит на связь. По словам мужчины, это случается не впервые и, когда ребенок находится с дедушкой, горе-мать развлекается со знакомыми мужчинами и употребляет. По состоянию здоровья дедушка не может, как следует ухаживать за ребенком, и поэтому обратился в полицию.

Ювеналы сразу же сообщили о данном событии специалистов службы по делам детей, которые немедленно прибыли на место. Было принято решение о помещении ребенка в лечебное учреждение для решения его дальнейшей судьбы. Сама же мать будет привлечена к ответственности за невыполнение возложенных на нее родительских обязанностей, сообщает ювенальная полиция Сумской области. // dancor.sumy.ua