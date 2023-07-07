В Сумах поліція розшукує зловмисника, який обстріляв авто в центрі міста (фото)

Сьогодні близько восьмої години біля одного з будинків по вулиці Петропавлівській в Сумах зупинився легковий автомобіль в салоні якого, крім водія, знаходилося ще двоє пасажирів.

За мить люди в машині відчули сильний удар згори, а з протилежного боку, з задніх дверцят «посипалося» скло. Налякані громадяни швидко покинули салон автівки та викликали поліцію.

Прибувши на місце події та оглянувши автомобіль правоохоронці виявили в його даху, над місцем водія вхідний отвір від кулі і визначили, що невідомий стрілець міг здійснити постріл з вікна п’ятиповерхового будинку на протилежному боці вулиці.

Задля безпеки людей працівники поліції на кілька годин перекрили рух у межах кварталу та розпочали заходи з метою виявлення і затримання зловмисника. Наразі заходи з пошуку стрільця тривають. Просимо громадян з розумінням поставитися до роботи поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області