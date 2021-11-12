В Сумах пьяный маршрутчик не остановился по сигналу полиции, а потом прикинулся в салоне пассажиром (видео)

«То, что мигает? Ну, у нас и солнце мигает, и что теперь?» — Ответил водитель на вопрос полицейского, почему тот не остановился на сигнал патрульных.

В Сумах пьяный водитель маршрутки решил спрятаться от копов, прикинувшись пассажиром.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На 102 позвонил очевидец, который рассказал, что очень пьяный мужчина за рулем пассажирского автобуса собирается отъезжать от остановки.

Патрульные догнали маршрутку, однако водитель не остановился ни на один сигнал правоохранителей, а лишь прибавил газу.

В конце концов 61-летнего беглеца удалось остановить, но и здесь он решил избежать встречи с копами: пересел в салон маршрутки на заднее сиденье и стал изображать спящего пассажира.

Диалог патрульного и горе-водителя записала камера.

— Я сплю здесь, — сказал мужчина.

— А, спите. И как спится? — Поинтересовался полицейский.

— Нормально, — спокойно ответил водитель.

— Проблесковые маячки синего и красного цвета, звуковая сирена была… Почему вы не останавливаетесь? — Спросил правоохранитель.

— То, что мигает? Ну, у нас и солнце мигает, и все мигает, и что теперь? — Ответил водитель.

Мужчину задержали, и он признался, что действительно пил. На него составили сразу два протокола: за отказ остановиться и за отказ проходить тест на алкоголь, а также отстранили от вождения.

УНИАН