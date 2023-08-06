В Сумах загинув мотоцикліст, який врізався в автомобіль, ще троє людей постраждали (фото)

В Сумах відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen Golf та мотоцикла Loncin. Один з учасників аварії загинув ще троє травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції Сумської області.

За даними правоохоронців, сьогодні, 6 серпня, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП із травмованими, яка сталася на вулиці Чернігівській.