В Сумах загинув мотоцикліст, який врізався в автомобіль, ще троє людей постраждали (фото)
В Сумах відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen Golf та мотоцикла Loncin. Один з учасників аварії загинув ще троє травмовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції Сумської області.
За обставин, які наразі з’ясовуються, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці автопригоди. Також тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen Golf, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка та 25-річна пасажирка мотоцикла.
“Інспектори огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка”, – заявили в поліції.