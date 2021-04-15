В Свердловской области РФ в результате пожара погибли пятеро детей

В результате пожара в частном доме в поселке Бызово Свердловской области погибли пятеро детей

Об этом сообщает ТАСС. Как пишет РИА Новости со ссылкой на полицию, среди погибших девочка 2013 года рождения и четверо мальчиков 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.

Еще двое детей 2017 и 2021 годов рождения, а также двое (по другим данным, трое) взрослых пострадали при пожаре. Все они госпитализированы с ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения.

Пожар в Бызово произошел ночью 15 апреля. Сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором жила многодетная семья. Предварительной причиной пожара в полиции назвали ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В МЧС сообщили, что пожарные инспекторы ранее неоднократно проводили в семье «разъяснительные профилактические мероприятия» по пожарной безопасности. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что у родителей наблюдались проблемы с алкоголем. // Медуза