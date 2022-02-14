В Святошинском районе столицы ночью сгорела гимназия (фото)

В ночь на понедельник, 14 февраля, в Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар. Загорелась кровля одного из учебных заведений столицы.

14 февраля в 01:22 на 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Львовская, 25 в Святошинском районе столицы. Сообщает Информатор с места событий.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что горит кровля трехэтажного здания гимназии. Спасатели сразу приступили к тушению и поиску источников водоснабжения. На место стянули части соседних районов. Пожару дали повышенный ранг.

В 03:30 пожар был локализован на площади 2000 кв. м и в 04:39 ликвидированы.

Тушение пожара осложнялось тем, что здание старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня.

На месте происшествия были привлечены 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Платон Бережной

Фото ГСЧС