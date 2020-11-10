В ТКГ заявили, что россияне заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе (видео)

Переговоры с представителями РФ по пропуску граждан продолжаются.

Украинская сторона сегодня на Донбассе открыла 6 контрольных пунктов въезда-выезда, но российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщает в Facebook.

«Сегодня в 08:00 утра украинская сторона открыла для работы КПВВ «Гнутово», «Марьинка», «Майорское» (Донецкая область), «Станица Луганская», «Счастье», «Золотое». Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения», — говорится в сообщении.

В то же время украинская делегация заявляет, что «переговоры продолжаются, появились положительные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ».

Кроме того, сегодня в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности ТКГ.

КПВВ на Донбассе: как пересечь линию разграничения

9 ноября глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук заверил, что 10 ноября с украинской стороны восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00 с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Российская сторона заявляла, что возобновлять работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» не собирается.

УНИАН