В центрі Києва ліквідували пожежу в підземному кабельному колекторі (фото)

На місці ліквідації пожежі працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки

У Печерському районі Києва ліквідовано пожежу, яка сталася через згоряння в підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві.

«Сьогодні вранці о 6:59 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик. Сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Пожежу ліквідували о 09:11», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10тис. В.