В центрі Києва ліквідували пожежу в підземному кабельному колекторі (фото)

На місці ліквідації пожежі працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки
У Печерському районі Києва ліквідовано пожежу, яка сталася через згоряння в підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві.
Загоряння сталося у підземному кабельному колекторі. Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
«Сьогодні вранці о 6:59 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик. Сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Пожежу ліквідували о 09:11», – йдеться у повідомленні.
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Зазначається, що рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10тис. В.
На місці працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.
Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці. // Главком