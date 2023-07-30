В турецькій Анталії, у результаті ДТП автобусу із туристами з Казахстану загинув гід, який був громадянином України

В турецькій Аланії, що в курортній Анталії, потрапив у аварію автобус із туристами з Казахстану, у результаті ДТП загинув гід, який був громадянином України.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє телеканал TRT Haber.

Туристичний мікроавтобус із казахстанськими туристами вранці врізався на світлофорі у вантажівку, це трапилось на трасі в Аланії. У результаті згинули двоє людей, ще 12 осіб постраждали.

Сильно пошкоджений внаслідок аварії мікроафтобус. ФОТО: TRT HABER

На місце аварії виїхали поліція, жандармерія та швидка допомога. Жертвами ДТП стали водій мікроавтобуса, громадянин Туреччини, а також гід-громадянин України. Шестеро з постраждалих пасажирів перебувають у важкому стані, усіх госпіталізовано до лікарень Аланьї та Манавгата.

Після роботи слідчо-оперативних груп на місці події тіла загиблих доставили до муніципального моргу Аланії. Водій вантажівки доставлений до відділення жандармерії для надання свідчень.