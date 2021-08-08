В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли 14 человек (видео)

Троих из них госпитализировали в больницу, но они не выжили. Остальные – умерли на месте

В воскресенье, 8 августа, в Турции произошло смертельное ДТП с участием автобуса – там по меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии.

Об этом сообщает Anadolu.

«Пассажирский автобус, следовавший с кольцевой дороги OSB Балыкесир в сторону района Эдремит, вышел из-под контроля и перевернулся», – говорится в сообщении.

В аварии 11 человек погибли на месте, а троих госпитализировали, но они вскоре от полученных травм умерли. В ДТП пострадали 18 человек, они находятся в больнице.

На месте работают экстренные службы, которые расследуют все обстоятельства аварии. // «Сегодня»