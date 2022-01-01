В Украине в канун нового года в результате пожаров погибли 12 человек

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

«В целом, за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибло 12 граждан и травмировалось еще 4 человека», — говорится в сообщении.

С 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находится более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Поскольку в этот праздничный период, как правило, возрастает количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндой, пиротехникой, или же неосторожным обращением с огнем, особое внимание спасателей сосредоточено именно на обеспечении пожарной безопасности.