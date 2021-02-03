В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3285 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 2 февраля, зафиксировано 3285 новых случаев COVID-19. Заболели 156 детей и 186 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2159 человек;

летальных случаев – 165;

выздоровели – 10101 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 43 643 (в том числе методом ПЦР – 25235, методом ИФА – 18408).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1227164 лица;

выздоровели – 1045473 лица;

летальных исходов – 23 089;

проведения ПЦР-тестов – 6299699.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 330 случаев;

Винницкая область – 192 случая;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 122 случая;

Донецкая область – 102 случая;

Житомирская область – 62 случая;

Закарпатская область – 129 случаев;

Запорожская область – 211 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 164 случая;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 61 случай;

Львовская область – 182 случая;

Николаевская область – 65 случаев;

Одесская область – 177 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровенская область – 101 случай;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 230 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 98 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 53 случая.

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