В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3285 новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 2 февраля, зафиксировано 3285 новых случаев COVID-19. Заболели 156 детей и 186 медработников.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2159 человек;
- летальных случаев – 165;
- выздоровели – 10101 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 43 643 (в том числе методом ПЦР – 25235, методом ИФА – 18408).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1227164 лица;
- выздоровели – 1045473 лица;
- летальных исходов – 23 089;
- проведения ПЦР-тестов – 6299699.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 330 случаев;
Винницкая область – 192 случая;
Волынская область – 94 случая;
Днепропетровская область – 122 случая;
Донецкая область – 102 случая;
Житомирская область – 62 случая;
Закарпатская область – 129 случаев;
Запорожская область – 211 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область – 164 случая;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 61 случай;
Львовская область – 182 случая;
Николаевская область – 65 случаев;
Одесская область – 177 случаев;
Полтавская область – 192 случая;
Ровенская область – 101 случай;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 230 случаев;
Херсонская область – 23 случая;
Хмельницкая область – 0 случаев;
Черкасская область – 98 случаев;
Черновицкая область – 165 случаев;
Черниговская область – 53 случая.Tweet