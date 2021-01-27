В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3776 новых случаев COVID-19

Станом на 27 січня в Україні зафіксовано ​​3776 нових випадків COVID-19. Захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 430 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 14 250 осіб;

здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 200 883 особи;

одужало – 980 085 осіб;

летальних випадків – 22 202;

проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

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