В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 28 февраля, зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19. Заболели 258 детей и 93 медработника.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1779 человек;
- выписаны из больниц – 872 человека;
- летальных исходов – 68;
- выздоровели – 1701 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 23 066 (в том числе методом ПЦР – 15394, методом ИФА – 2621)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5051.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1352134 лица;
- выздоровели – 1171724 лица;
- летальных исходов – 26 050;
- проведения ПЦР-тестов – 6921573.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 156 случаев;
Винницкая область – 598 случаев;
Волынская область – 65 случаев;
Днепропетровская область – 165 случаев;
Донецкая область – 54 случая;
Житомирская область – 466 случаев;
Закарпатская область – 242 случая;
Запорожская область – 83 случая;
Ивано-Франковская область – 526 случаев;
Киевская область – 208 случаев;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 10 случаев;
Львовская область – 315 случаев;
Николаевская область – 190 случаев;
Одесская область – 207 случаев;
Полтавская область – 97 случаев;
Ровенская область – 58 случаев;
Сумская область – 120 случаев;
Тернопольская область – 178 случаев;
Харьковская область – 69 случаев;
Херсонская область – 20 случаев;
Хмельницкая область – 32 случая;
Черкасская область – 67 случаев;
Черновицкая область – 335 случаев;
Черниговская область – 21 случай.Tweet