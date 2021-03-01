В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 28 февраля, зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19. Заболели 258 детей и 93 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1779 человек;

выписаны из больниц – 872 человека;

летальных исходов – 68;

выздоровели – 1701 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 23 066 (в том числе методом ПЦР – 15394, методом ИФА – 2621)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5051.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1352134 лица;

выздоровели – 1171724 лица;

летальных исходов – 26 050;

проведения ПЦР-тестов – 6921573.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 156 случаев;

Винницкая область – 598 случаев;

Волынская область – 65 случаев;

Днепропетровская область – 165 случаев;

Донецкая область – 54 случая;

Житомирская область – 466 случаев;

Закарпатская область – 242 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 526 случаев;

Киевская область – 208 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 190 случаев;

Одесская область – 207 случаев;

Полтавская область – 97 случаев;

Ровенская область – 58 случаев;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 178 случаев;

Харьковская область – 69 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 67 случаев;

Черновицкая область – 335 случаев;

Черниговская область – 21 случай.

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