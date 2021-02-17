В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4286 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 17 февраля зафиксировано 4286 новых случаев COVID-19. Заболели 304 ребенка и 329 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2330 человек;

выписаны из больниц – 2233 человека;

летальных случаев – 147;

выздоровели – 5927 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 64 842 (в том числе методом ПЦР – 25782, методом ИФА – 16647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22413.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1280904 лица;

выздоровели – 1128895 человек;

летальных исходов – 24 689;

проведения ПЦР-тестов – 6596588.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 366 случаев;

Винницкая область – 351 случай;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 137 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 118 случаев;

Закарпатская область – 275 случаев;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 646 случаев;

Киевская область – 185 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 47 случаев;

Одесская область – 186 случаев;

Полтавская область – 77 случаев;

Ровенская область – 139 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 243 случая;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 386 случаев;

Черниговская область – 34 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях. // Буквы