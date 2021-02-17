В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4286 новых случаев COVID-19
В Украине по состоянию на 17 февраля зафиксировано 4286 новых случаев COVID-19. Заболели 304 ребенка и 329 медработников.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2330 человек;
- выписаны из больниц – 2233 человека;
- летальных случаев – 147;
- выздоровели – 5927 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 64 842 (в том числе методом ПЦР – 25782, методом ИФА – 16647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22413.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1280904 лица;
- выздоровели – 1128895 человек;
- летальных исходов – 24 689;
- проведения ПЦР-тестов – 6596588.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 366 случаев;
Винницкая область – 351 случай;
Волынская область – 117 случаев;
Днепропетровская область – 137 случаев;
Донецкая область – 98 случаев;
Житомирская область – 118 случаев;
Закарпатская область – 275 случаев;
Запорожская область – 149 случаев;
Ивано-Франковская область – 646 случаев;
Киевская область – 185 случаев;
Кировоградская область – 52 случая;
Луганская область – 51 случай;
Львовская область – 183 случая;
Николаевская область – 47 случаев;
Одесская область – 186 случаев;
Полтавская область – 77 случаев;
Ровенская область – 139 случаев;
Сумская область – 67 случаев;
Тернопольская область – 122 случая;
Харьковская область – 243 случая;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 198 случаев;
Черкасская область – 44 случая;
Черновицкая область – 386 случаев;
Черниговская область – 34 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях. // БуквыTweet