В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5082 новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 3 февраля, зафиксировано 5082 новых случаев COVID-19. Заболели 258 детей и 220 медработников.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1893 человека;
- летальных случаев – 140;
- выздоровели – 9933 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 42 112 (в том числе методом ПЦР – 25076, методом ИФА – 17036).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1232246 человек;
- выздоровели – 1055406 человек;
- летальных исходов – 23 229;
- проведения ПЦР-тестов – 6324775.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 342 случая;
Винницкая область – 235 случаев;
Волынская область – 112 случаев;
Днепропетровская область – 223 случая;
Донецкая область – 159 случаев;
Житомирская область – 282 случая;
Закарпатская область – 299 случаев;
Запорожская область – 253 случая;
Ивано-Франковская область – 354 случая;
Киевская область – 189 случаев;
Кировоградская область – 25 случаев;
Луганская область – 77 случаев;
Львовская область – 308 случаев;
Николаевская область – 97 случаев;
Одесская область – 163 случая;
Полтавская область – 160 случаев;
Ровенская область – 173 случая;
Сумская область – 133 случая;
Тернопольская область – 222 случая;
Харьковская область – 299 случаев;
Херсонская область – 55 случаев;
Хмельницкая область – 429 случаев;
Черкасская область – 182 случая;
Черновицкая область – 177 случаев;
Черниговская область – 134 случая.Tweet