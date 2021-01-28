За прошедшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировано 5529 новых случаев COVID-19. Заболели 248 детей и 236 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1941 человек;

летальных случаев – 149;

выздоровели – 11946 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 48 736 (в том числе методом ПЦР – 28627, методом ИФА – 20109). За все время пандемии в Украине: заболело – 1206412 человек;

выздоровели – 992 031 человек;

летальных исходов – 22 351;

проведения ПЦР-тестов – 6184320. Количество заболеваний в регионах в сутки: Киев – 396 случаев; Винницкая область – 255 случаев; Волынская область – 159 случаев; Днепропетровская область – 296 случаев; Донецкая область – 201 случай; Житомирская область – 263 случая; Закарпатская область – 247 случаев; Запорожская область – 249 случаев; Ивано-Франковская область – 262 случая; Киевская область – 163 случая; Кировоградская область – 45 случаев; Луганская область – 105 случаев; Львовская область – 454 случая; Николаевская область – 308 случаев; Одесская область – 171 случай; Полтавская область – 151 случай; Ровенская область – 172 случая; Сумская область – 175 случаев; Тернопольская область – 213 случаев; Харьковская область – 313 случаев; Херсонская область – 102 случая; Хмельницкая область – 242 случая; Черкасская область – 103 случая; Черновицкая область – 285 случаев; Черниговская область – 199 случаев. Буквы