В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5850 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 23 февраля, зафиксировано 5850 новых случаев COVID-19. Среди заболевших – 316 детей и 271 медработник.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3049 человек;

выписаны из больниц – 2470 человек;

летальных случаев – 152;

выздоровели – 3645 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 79 538 (в том числе методом ПЦР – 34351, методом ИФА – 15548)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29639.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1317694 лица;

выздоровели – 1155422 лица;

летальных исходов – 25 461;

проведения ПЦР-тестов – 6772495.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 547 случаев;

Винницкая область – 601 случай;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 227 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 389 случаев;

Запорожская область – 156 случаев;

Ивано-Франковская область – 600 случаев;

Киевская область – 275 случаев;

Кировоградская область – 58 случаев;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 287 случаев;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровенская область – 145 случаев;

Сумская область – 136 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 361 случай;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 524 случая;

Черниговская область – 41 случай.

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