В Украине за сутки – 2430 новых случаев COVID-19 и рекордное количество умерших

По состоянию на утро четверга, 3 сентября, в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242), Львовской области (209), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (137), Одесской области (116), Хмельницкой области (110), Закарпатской области (91).

За сутки скончались 54 человека. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине.

За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 умерли 2710 человек.

При этом выздоровели за сутки 859 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 59 тыс. 676 человек.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 128 тыс. 228 случаев коронавируса.

Как проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 46 151 тестирование на коронавирус (из них 23 990 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4194 случая;

• Волынская область – 5662 случая;

• Днепропетровская область – 2518 случаев;

• Донецкая область – 1549 случаев;

• Житомирская область – 3471 случай;

• Закарпатская область – 7788 случаев;

• Запорожская область – 1708 случаев;

• Ивано-Франковская область – 9685 случаев;

• Кировоградская область – 833 случая;

• г. Киев – 14 158 случаев;

• Киевская область – 5931 случай;

• Львовская область – 15 116 случаев;

• Луганская область – 373 случая;

• Николаевская область – 1372 случая;

• Одесская область – 7813 случаев;

• Полтавская область – 855 случаев;

• Ровенская область – 9476 случаев;

• Сумская область – 1629 случаев;

• Тернопольская область – 6637 случаев;

• Харьковская область – 9941 случай;

• Херсонская область – 435 случаев;

• Хмельницкая область – 2740 случаев;

• Черновицкая область – 10 624 случая;

• Черкасская область – 1670 случаев;

• Черниговская область – 2050 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 3 сентября поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19. // Буквы