В Украине за сутки – более 1970 случаев COVID-19 и рекордное количество смертей

По состоянию на утро 27 августа в Украине зафиксировано 1974 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За сутки скончались 49 человек. Это рекордный показатель с начала вспышки в нашей стране. Ранее о максимальном количестве летальных случаев за сутки сообщалось по состоянию на 20 августа (тогда было 40 случаев).

С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2403 человека.

Выздоровели за сутки 763 пациента. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 54 тыс. 217 человек.

Больше всего новых случаев выявили: в Киеве (220), Харьковской области (218), Львовской области (203), Одесской области (185), Черновицкой области (159), Ивано-Франковской области (164), Тернопольской области (141), Киевской области (94).

За все время эпидемии в Украине заболели 112 тысяч 59 человек.

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за минувшие сутки было осуществлено 41 тыс. 294 тестирования на коронавирус (из них 20 тыс. 730 исследований методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 3736 случаев;

• Волынская область – 5268 случаев;

• Днепропетровская область – 2095 случаев;

• Донецкая область – 1278 случаев;

• Житомирская область – 2998 случаев;

• Закарпатская область – 7225 случаев;

• Запорожская область – 1454 случая;

• Ивано-Франковская область – 8485 случаев;

• Кировоградская область – 780 случаев;

• город Киев – 12 468 случаев;

• Киевская область – 5305 случаев;

• Львовская область – 13 763 случая;

• Луганская область – 264 случая;

• Николаевская область – 1040 случаев;

• Одесская область – 6537 случаев;

• Полтавская область – 695 случаев;

• Ровенская область – 8818 случаев;

• Сумская область – 1302 случая;

• Тернопольская область – 5245 случаев;

• Харьковская область – 8202 случая;

• Херсонская область – 363 случая;

• Хмельницкая область – 2102 случая;

• Черновицкая область – 9700 случаев;

• Черкасская область – 1318 случаев;

• Черниговская область – 1618 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 27 августа поступило 2521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 171 тыс. 811 сообщений о подозрении на COVID-19. // Буквы