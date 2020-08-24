В Украине за сутки зафиксировано почти 1800 новых случаев COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Всего проведено 1425351 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 289 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3624 случая;

Волынская область – 5147 случаев;

Днепропетровская область – 2005 случаев;

Донецкая область – 1237 случаев;

Житомирская область – 2864 случая;

Закарпатская область – 7026 случаев;

Запорожская область – 1377 случаев;

Ивано-Франковская область – 7975 случаев;

Кировоградская область – 768 случаев;

Киев – 12023 случаи;

Киевская область – 5025 случаев;

Закрыть Львовская область – 13 253 случая;

Луганская область – 244 случая;

Николаевская область – 997 случаев;

Одесская область – 6054 случая;

Полтавская область – 663 случая;

Ровенская область – 8559 случаев;

Сумская область – 1187 случаев;

Тернопольская область – 4765 случаев;

Харьковская область – 7634 случая;

Херсонская область – 336 случаев;

Хмельницкая область – 2010 случаев;

Черновицкая область – 9167 случаев;

Черкасская область – 1297 случаев;

Черниговская область – 1520 случаев.

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