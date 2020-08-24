В Украине за сутки зафиксировано почти 1800 новых случаев COVID-19

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В Україні за минулу добу зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Всего проведено 1425351 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 289 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3624 случая;
  • Волынская область – 5147 случаев;
  • Днепропетровская область – 2005 случаев;
  • Донецкая область – 1237 случаев;
  • Житомирская область – 2864 случая;
  • Закарпатская область – 7026 случаев;
  • Запорожская область – 1377 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7975 случаев;
  • Кировоградская область – 768 случаев;
  • Киев – 12023 случаи;
  • Киевская область – 5025 случаев;
  • Закрыть Львовская область – 13 253 случая;
  • Луганская область – 244 случая;
  • Николаевская область – 997 случаев;
  • Одесская область – 6054 случая;
  • Полтавская область – 663 случая;
  • Ровенская область – 8559 случаев;
  • Сумская область – 1187 случаев;
  • Тернопольская область – 4765 случаев;
  • Харьковская область – 7634 случая;
  • Херсонская область – 336 случаев;
  • Хмельницкая область – 2010 случаев;
  • Черновицкая область – 9167 случаев;
  • Черкасская область – 1297 случаев;
  • Черниговская область – 1520 случаев.

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