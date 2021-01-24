В Украине зафиксировано 3915 новых заражений COVID-19

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине обнаружили 3915 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19; 83 человека умерли.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

госпитализированы – 2079 человек;

летальных исходов – 83;

выздоровели – 5407 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 23 081 (в том числе методом ПЦР – 17600, методом ИФА – 5481).

За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 украинца.