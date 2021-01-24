В Украине зафиксировано 3915 новых заражений COVID-19
За прошедшие сутки, 23 января, в Украине обнаружили 3915 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19; 83 человека умерли.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
- госпитализированы – 2079 человек;
- летальных исходов – 83;
- выздоровели – 5407 человек;
осуществлено тестирований за сутки – 23 081 (в том числе методом ПЦР – 17600, методом ИФА – 5481).
За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 украинца.
За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 Украинский.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 240 случаев;
- Винницкая область – 122 случая;
- Волынская область – 73 случая;
- Днепропетровская область – 236 случаев;
- Донецкая область – 110 случаев;
- Житомирская область – 164 случая;
- Закарпатская область – 188 случаев;
- Запорожская область – 198 случаев;
- Ивано-Франковская область – 292 случая;
- Киевская область – 242 случая;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 79 случаев;
- Львовская область – 320 случаев;
- Николаевская область – 199 случаев;
- Одесская область – 89 случаев;
- Полтавская область – 141 случай;
- Ровенская область – 96 случаев;
- Сумская область – 118 случаев;
- Тернопольская область – 119 случаев;
- Харьковская область – 118 случаев;
- Херсонская область – 104 случая;
- Хмельницкая область – 203 случая;
- Черкасская область – 78 случаев;
- Черновицкая область – 186 случаев;
- Черниговская область – 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы