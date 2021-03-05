В Украину под видом дешевой бижутерии пытались доставить уникальную драгоценность (фото)

На таможне столицы Украины обнаружили в бандероли из Великобритании украшение в виде креста с тремя сотнями драгоценных камней.

Об этом Киевская таможня сообщает в своем Facebook.

В международном экспресс-отправлении из английского графства Кент в украинскую Одессу по декларации должна была находиться «использованная бижутерия». Указанная стоимость: 57 английских фунтов стерлингов. Однако вместо нее киевские таможенники обнаружили крест с 286 бриллиантами и рубинами от экстравагантного британского бренда «Theo Fennell». На изделии был логотип изготовителя, что заставило при проверке усомниться, бижутерия ли это.

По заключению специалистов Государственного геммологического центра, украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов, а стоимость драгоценности: 4 200 английских фунтов стерлингов, то есть около 160 000 гривен.

Интересно, что крест отправили в простой коробке, а брендовый чехол — отдельным отправлением.

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»