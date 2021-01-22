В Украины 23 января объявят общенациональный траур

В Украине завтра, 23 января, будет объявлено днем траура по погибшим в доме престарелых в Харьковской области.

Об этом во время своего визита в Харьков сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Как сообщалось, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Этот дом престарелых был частным пансионатом “Золотое время”. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 15.

Была названа предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщал, что, по предварительным данным, задымление, приведшее к пожару в доме престарелых в Харькове, было рядом со счетчиком. В здании должны были ремонтировать газовое оборудование.

Открыто производство. Задержаны 4 человек.

После трагедии правительство создало комиссию для выяснения причин пожара.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил местным органам исполнительной власти и Министерству социальной политики провести работу по установлению законности создания частных домов престарелых и проверить Государственной службе по чрезвычайным ситуациям состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах, хостелах.

Стоит напомнить:

В 2016 году в селе Литочки Броварского района на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором было организовано временное проживание пожилых людей, при пожаре погибли 18 человек.