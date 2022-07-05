В Україні оголосили штормове попередження: негода накриє півкраїни (карта)
Укргідрометцентр попереджає про грози, значні дощі, град та шквали.
На завтра, 6 липня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За словами синоптиків, негода вируватиме у західних, більшості північних та Вінницькій областях.
«6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у попередженні.
Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.