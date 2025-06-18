В Україні правоохоронні органи втручаються у роботу адвокатів: заява Асоціації правників

Асоціація правників України упродовж останніх місяців фіксує збільшення випадків втручання правоохоронних органів у професійну діяльність адвокатів. Під виглядом розслідування кримінальних правопорушень слідчі перешкоджають наданню правової допомоги, нівелюють право на захист та втручаються в адвокатську таємницю.

Як пише РБК-Україна , у зв’язку з посиленням тиску правоохоронців АПУ змушена була зробити публічну заяву щодо недопущення втручання в адвокатську діяльність.

У заяві названо цілий перелік правоохоронних органів, які втручаються в адвокатську діяльність. Це: НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національна поліція.

Лише за два останні місяці зафіксовані такі порушення:

двічі повідомили про підозру адвокатам внаслідок надання правової допомоги клієнту;

проводили прослуховування в офісі адвокатського об’єднання з втручанням в адвокатську таємницю;

затримали адвоката у тій же справі, в якій він був захисником;

проводили обшуки в адвоката без ухвали слідчого судді, без дотримання вимог законодавства та без завчасного залучення представника Ради адвокатів;

під час обшуку вилучили носії інформації з адвокатською таємницею.

“Закликаємо керівників правоохоронних органів НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ, Національної поліції припинити втручання в адвокатську діяльність, суворо виконувати норми Конституції України, міжнародних нормативно-правових актів та законодавства України в частині дотримання професійних прав та гарантій адвокатів”, – наголошується у заяві АПУ.

Один з елементів тиску з боку правоохоронні органів є інформаційний тиск на адвокатів у рамках кримінальних проваджень. Йдеться про популістські матеріали в медіа, пресрелізи правоохоронних органів та в соціальних мережах, які дискредитують сторону захисту, ототожнюючи адвокатів із клієнтами.

Асоціація правників просить медіа з повагою ставитись до презумпції невинуватості, права особи на захист, не допускати асоціації адвоката з клієнтом та дотримуватись високих стандартів журналістської діяльності.

АПУ також звинувачує Офіс Генерального прокурора, який має контролювати діяльність ДБР, СБУ та Нацполіції, у відсутності реагування на порушення ними норм закону.