В Україні штрафуватимуть водіїв, які гальмують перед камерами автофікіаціі порушень ПДР
В Україні діє близько 70 тисяч камер відеоспостереження, проте відсутність єдиного стандарту їхньої роботи знижує ефективність у боротьбі з правопорушеннями.
Про це пише видання UAMotors.
Водії навчилися обходити камери автофіксації, знижуючи швидкість перед ними, а потім знову її перевищуючи. Однак Міністерство внутрішніх справ разом із народними депутатами підготувало законопроєкт, який змінить підхід до контролю швидкості.
Що зміниться
– Запровадять вимірювання середньої швидкості автомобіля між двома камерами.
– Якщо середня швидкість перевищить дозволений ліміт, система автоматично зафіксує порушення.
– Це унеможливить уникнення штрафів шляхом тимчасового гальмування перед камерами.
Камери відеоспостереження вже відіграють важливу роль у боротьбі зі злочинністю — вони допомагають розкривати 90% правопорушень, а також ідентифікувати російських воєнних злочинців.
МВС планує якнайшвидше ухвалити законопроєкт для підвищення ефективності системи автофіксації та посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в Україні штрафи за порушення, зафіксовані камерами, надходять на власника автомобіля, навіть якщо за кермом була інша особа. // “Прямий”Tweet