В Україні штрафуватимуть водіїв, які гальмують перед камерами автофікіаціі порушень ПДР

В Україні діє близько 70 тисяч камер відеоспостереження, проте відсутність єдиного стандарту їхньої роботи знижує ефективність у боротьбі з правопорушеннями.

Про це пише видання UAMotors.

Водії навчилися обходити камери автофіксації, знижуючи швидкість перед ними, а потім знову її перевищуючи. Однак Міністерство внутрішніх справ разом із народними депутатами підготувало законопроєкт, який змінить підхід до контролю швидкості.

Що зміниться

– Запровадять вимірювання середньої швидкості автомобіля між двома камерами.

– Якщо середня швидкість перевищить дозволений ліміт, система автоматично зафіксує порушення.

– Це унеможливить уникнення штрафів шляхом тимчасового гальмування перед камерами.

Камери відеоспостереження вже відіграють важливу роль у боротьбі зі злочинністю — вони допомагають розкривати 90% правопорушень, а також ідентифікувати російських воєнних злочинців.

МВС планує якнайшвидше ухвалити законопроєкт для підвищення ефективності системи автофіксації та посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що в Україні штрафи за порушення, зафіксовані камерами, надходять на власника автомобіля, навіть якщо за кермом була інша особа. // “Прямий”