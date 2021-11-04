В Україні вперше вилучили авто за несплату штрафів через перевищення швидкості

Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості.

Про це повідомив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Напередодні Мін’юст сповістив, що ДВС незабаром розпочне вилучати автівки боржників. За словами Гайченко, на такий крок пішли через резонансні ДТП у Харкові, які скоювали водії, що систематично перевищували швидкість і не сплачували борги.

Відтак розпочали вилучення автівок боржників саме з Харкова, де системних порушників нарахували 10. Перша конфіскація відбулася 4 листопада.

“Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною. Порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки”, — написав Гайченко.

Надалі вилучати автівки планують в Києві, згодом — по всій країни.

Умовною “цифрою реагування” обрали перевищення швидкості у 150 км на годину.

“Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян”, – зазначив Гайченко.

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