В Україні за минулу добу зафіксовано 11 327 нових випадків захворювання COVID-19

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За минулу добу 9 грудня зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Зокрема, захворіло 1 010 дітей, та 214 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністрерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:
  •  госпіталізовано – 2 551 особу;
  • летальних випадків – 442;
  • одужало – 24 456 осіб.
  • 157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 543 684 особи;
  • одужало – 3 158 426 осіб;
  •  летальних випадків – 90 343;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.
Загалом проведено 26 284 188 щеплень. // Букви
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