В Україні за минулу добу зафіксовано 11 327 нових випадків захворювання COVID-19
За минулу добу 9 грудня зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Зокрема, захворіло 1 010 дітей, та 214 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністрерство охорони здоров’я.
- госпіталізовано – 2 551 особу;
- летальних випадків – 442;
- одужало – 24 456 осіб.
- 157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.
- захворіло – 3 543 684 особи;
- одужало – 3 158 426 осіб;
- летальних випадків – 90 343;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.