В Україні за минулу добу зафіксовано 11 327 нових випадків захворювання COVID-19

За минулу добу 9 грудня зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Зокрема, захворіло 1 010 дітей, та 214 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністрерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 543 684 особи;

одужало – 3 158 426 осіб;

летальних випадків – 90 343;

проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.