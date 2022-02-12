В Україні за минулу добу зафіксовано 38 212 нові випадки COVID-19

В Україні зафіксовано вже 4,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 лютого, — вп’яте з початку пандемії майже 40 тисяч, однак дещо менше, ніж напередодні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

«За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19», — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 753 осіб;

летальних випадків –265;

одужало – 19 943 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 501 182 осіб;

одужало – 3 770 769 осіб;

летальних випадків – 102 403;

проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у — за кількістю смертей від COVID-19.