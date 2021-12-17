В Україні за минулу добу зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання COVID-19
За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків інфікування вірусом COVID-19 Зокрема, захворіло 779 дітей та 98 медпрацівників.
- госпіталізовано – 2 028 осіб;
- летальних випадків – 328;
- одужало – 21 650 осіб.
- 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
- захворіло – 3 597 046 осіб;
- одужало – 3 306 465 осіб;
- летальних випадків – 92 641;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.