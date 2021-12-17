В Україні за минулу добу зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання COVID-19

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків інфікування вірусом COVID-19 Зокрема, захворіло 779 дітей та 98 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерсві охорони здоров’я

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 028 осіб;

летальних випадків – 328;

одужало – 21 650 осіб.

132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб. За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 597 046 осіб;

одужало – 3 306 465 осіб;

летальних випадків – 92 641;

проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.