В Україні за минулу добу зафіксовано 9 371 новий випадок захворювання COVID-19

За минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіло 809 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 998 осіб, летальних випадків – 450, одужало – 26 804 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,5 млн осіб;

одужало – 3,1 млн осіб;

летальних випадків – 89 436;

проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

Більш ніж 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Напередодні 199 765 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовано – 120 495 людей.

Загалом проведено 25,9 млн щеплень. // Букви