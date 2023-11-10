В Україні заборонили перегляд 16 пов’язаних з Росією медіаресурсів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів держави-агресора РФ, заборонених до трансляції в Україні. До списку внесли ще 16 сервісів та збільшили його до 22 позицій.

Про це інформує пресслужба Нацради.

Зазначається, що після моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України “Про медіа” і не можуть транслюватися в Україні.

Також у відомстві повідомили, що рішення про заборону були ухвалені на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.

Йдеться про такі медіасервіси:

• 24ТВ (24TV);

• Амедиатека (Amediateka);

• Baskino;

• Filmix;

• HD REZKA;

• KINOGO;

• Kinokrad;

• Kinotochka;

• KinoZapas;

• Kion;

• Viju;

• ГидОнлайн;

• Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

• Смотрёшка (Smotreshka);

• Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

• Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з Росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ.

Окрім того, регулятор заявив, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Тепер необхідні заходи мають вжити Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку; платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків; виробники телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну, а також Національний банк і міжнародні платіжні системи.

Слід зазначити, що загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів повідомив, що останнім часом Росія посилила фінансування дезінформаційної кампанії проти України в Латинській Америці, також розповсюджується й антиамериканська пропаганда.

До слова, у Центрі національного спротиву повідомили, що російська влада на окупованих територіях посилює пропагандистський вплив на молоду верству населення захоплених частин сходу та півдня України.

Як повідомляв “Прямий”, 4 листопада стало відомо, що росіяни починають завозити до України так званих “митців” задля підсилення пропаганди, завданням яких буде малювання муралів для звеличування окупаційних сил РФ на захоплених територіях.

Тим часом у звіті Європейської комісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу наголошується на необхідності відновити незалежний плюралістичний медіаландшафт. Європейська комісія також зауважує, що навесні 2022 року влада розпочала телемарафон “Єдині новини” і вимкнула з цифрового ефірного мовлення три опозиційні телеканали. // “Прямий”