В Україну із Польщі завезли куряче м’ясо з сальмонелою

Про це повідомляє Держпродспоживслужба

Згідно повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах від 15.10.2021р (№2021.5575), що надійшло на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, інформуємо, що у курячому м’ясі з Польщі виявлено Salmonella Enteritidis.

Експортну партію м’яса у кількості 1600 кг виробника Cedrob S.A. (Цеханув) та з місцем зберігання в AMP Logistika (Плонськ) було надіслано в Україну. Отримувач: приватне мале підприємство «Вінтер» (Луцьк).

Попереджаємо щодо можливості обігу цієї продукції в Одеській області. У разі її виявлення просимо терміново інформувати Головне управління: Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, +380487161301, [email protected].

Управління Держпродспоживслужби в Одеській області